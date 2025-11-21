Cámara Baja de EEUU condena "horrores del socialismo"

Estados Unidos

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución este viernes para condenar "los horrores del socialismo" y oponerse a la implementación de estas políticas en el país horas antes de que el presidente, Donald Trump, se reúna en la Casa Blanca con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, que se autodefine como socialdemócrata.

La resolución obtuvo 285 votos a favor, 86 de los cuales fueron de demócratas que votaron junto a los republicanos en favor de la resolución, y 98 en contra.

El texto, presentado por la legisladora republicana de Florida, María Elvira Salazar, carga contra la ideología y la acusa de "provocar repetidamente hambrunas y asesinatos en masa".

Además, señala como responsables de "los mayores crímenes de la historia" a "ideólogos socialistas, entre ellos Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro, Pol Pot, Kim Jong-il, Kim Jong-un, Daniel Ortega, Hugo Chávez y Nicolás Maduro".

Durante el debate en la cámara, Salazar tuvo un enfrentamiento con Maxine Waters, legisladora demócrata por California, tras acusarla de ser "amiga" de Fidel Castro, aunque finalmente retiró sus comentarios a petición de la liberal.