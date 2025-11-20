Trump pide arrestar a demócratas que instan al Ejército a no acatar "órdenes ilegales"

Washington, Estados Unidos

"Esto se llama conducta sediciaria del más alto nivel. Cada uno de estos traidores a nuestra patria debe ser arrestado y juzgado. No podemos permitir que sus palabras queden impunes, ¡perderemos nuestro país! ¡Hay que dar ejemplo!", escribió hoy Trump en un primer mensaje en su red social Truth Social.

El presidente de EE.UU., Donald Trump , instó este jueves a arrestar y juzgar a los seis legisladores demócratas que urgen en un video al Ejército a desobedecer "órdenes ilegales" dictadas por el mandatario, que insistió en que esas acciones constituyen sedición y en que ese delito se castiga con la pena de muerte.

"Esto es realmente grave y peligroso para nuestro país. No podemos permitir que sus palabras queden impunes. ¡Conducta sediciaria de traidores! ¿¡Deberían encarcelarlos?!", añadió en otro texto el republicano, que añadió a continuación en un tercer mensaje "¡Conducta sediciaria, castigada con la pena de muerte!"

En el video publicado el miércoles los seis legisladores enfatizan que los miembros de las fuerzas armadas están obligados a "defender la Constitución" y a "desobedecer órdenes ilegales" pese a que vengan dadas por Trump (que como presidente es comandante en jefe del Ejército), aunque no especifican en ningún momento a qué órdenes concretas se refieren.

Desde su retorno al poder en enero, Trump ha ordenado al ejército desplegarse en distintas ciudades del país, en su mayoría gobernadas por demócratas, con el argumento de aplacar disturbios que en su opinión están descontrolados y respaldados por la "izquierda radical", un razonamiento considerado inválido por diferentes tribunales que han bloqueado estos despliegues.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó hoy que el presidente estadounidense quiera "ejecutar" a miembros del Congreso, aunque condenó con dureza el vídeo y acusó a los legisladores de enviar un "mensaje muy peligroso" que "quizás sea punible por ley".

"La integridad de nuestras Fuerzas Armadas se basa en la cadena de mando, y si esta se rompe, puede provocar muertes. Puede generar caos, y eso es precisamente lo que estos congresistas, que juraron acatar la Constitución, están fomentando", dijo Leavitt.

Leavitt aseguró que "no es cierto" que Trump haya dado órdenes ilegales, como sugiere el vídeo.

"Todas y cada una de las órdenes que el Comandante en Jefe da a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, a través de la cadena de mando y del Secretario de Guerra, son legales, y los tribunales han demostrado que esta administración tiene un historial impecable ante la Corte Suprema porque cumplimos con las leyes. No desobedecemos las órdenes judiciales", concluyó. EFE