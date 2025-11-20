La Casa Blanca dice que está negociando el plan de paz con Rusia y Ucrania "por igual"

Washington

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este jueves que la Administración de Donald Trump está negociando el plan de paz con Ucrania y Rusia "por igual", después de que Axios avanzara que el acuerdo se está gestando entre Washington y Moscú.

El enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han estado "trabajando en un plan discretamente durante el último mes y han estado dialogando con ambas partes, Rusia y Ucrania, por igual", aseguró Leavitt en rueda de prensa.

La portavoz fue preguntada después de que el medio estadounidense Axios publicara este miércoles que Witkoff y el emisario del Kremlin, Kiril Dmitriev, están trabajando en un plan de 28 puntos que prevé, entre otras cosas, conceder a Rusia territorios del este de Ucrania a cambio de una garantía de seguridad de Washington para Kiev y el resto de Europa frente a una posible nueva agresión rusa.