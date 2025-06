Bukele dice que le tiene sin cuidado que le llamen dictador

San Salvador.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró la noche del domingo, en su discurso por el primer año de su segundo mandato consecutivo, que "le tiene sin cuidado que le llamen dictador" y que prefiere eso "a ver cómo matan a los salvadoreños".

En lo personal me ha dicho dictador en todos los medios que han querido y podido. Desde los panfletos salvadoreños, hasta los panfletos internacionales, los más prestigiosos (sin especificar)", dijo Bukele durante una sesión solemne de la Asamblea Legislativa desarrollada en el Teatro Nacional en San Salvador.

"¿Saben qué? me tiene sin cuidado que me llamen dictador", manifestó ante diputados del Congreso, representantes del cuerpo diplomático en El Salvador y de diversas instituciones, y aseguró que "refiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en la calles".