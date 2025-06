Inmigrante que perpetró atentado en Boulder enfrentaría cadena perpetua

Colorado, Estados Unidos.

El autor de un ataque incendiario en Boulder, estado de Colorado, contra un grupo de gente que pedía el domingo la liberación de los rehenes detenidos en Gaza encara la posibilidad de acabar en prisión de por vida, según explicó el lunes en rueda de prensa el fiscal federal J. Bishop Grewell.

"Mi oficina ha acusado a Mohamed Sabry Soliman, de 45 años, de la comisión de un delito de odio", explicó Bishop Grewell, que apuntó que "cuando ese delito incluye intento de asesinato, la pena federal máxima legal es cadena perpetua".

El fiscal aseguró que Soliman "había planeado este ataque durante un año y actuó porque odiaba lo que llamaba el grupo sionista".

"Cuando fue entrevistado sobre el ataque, dijo que quería que todos murieran", añadió.

Según explicó Bishop Grewell, al ser interrogado Soliman no mostró arrepentimiento, dijo "que lo volvería a hacer" y contó que había intentado comprar un arma de fuego, pero que recurrió a los cócteles molotov al no poder adquirirla por no tener la ciudadanía estadounidense.