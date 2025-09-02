  1. Inicio
  2. · Mundo

Bolsonaro no asiste a la primera sesión del juicio por trama golpista

El exmandatario brasileño se encuentra en prisión domiciliaria mientras enfrenta un juicio por supuesto intento de golpe de Estado a Lula.

  • 02 de septiembre de 2025 a las 09:03 -
  • Agencia EFE
Bolsonaro no asiste a la primera sesión del juicio por trama golpista

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es enjuicio por golpismo.

 EFE/ Andre Borges
Brasilia.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, acusado por golpismo y en prisión domiciliaria, ha decidido que no asistirá a la primera de las sesiones de la fase final del juicio, que comienza este mismo martes en el Tribunal Supremo.

Según ha confirmado su familia, el líder de la ultraderecha, de 70 años, tiene problemas de salud y por eso no ha solicitado la autorización que requeriría para abandonar su domicilio y estar presente en las sesiones, que se prolongarán hasta la semana próxima, cuando deberá ser dictada sentencia.

Bolsonaro y otros siete reos, entre los que figuran exministros y antiguos jefes militares, responden por cinco delitos contra el régimen democrático, todos originados durante la convulsionada fase política en la que se sumergió Brasil tras las elecciones de octubre de 2022.

En esos comicios, Bolsonaro aspiraba a la reelección, pero fue derrotado por el actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, aunque nunca reconoció el resultado de las urnas.

Según la acusación formulada por la Fiscalía, el ultraderechista alentó violentas protestas contra la justicia electoral y puso en marcha una conspiración que apuntaba a impedir la investidura de Lula a fin de conservar el poder.

Refuerzan vigilancia policial de la casa de Bolsonaro en vísperas del juicio

Ese movimiento incluyó campamentos de activistas ultras frente a la puerta de numerosos cuarteles del Ejército, en los que se pedía abierta y públicamente un golpe de Estado.

De acuerdo a la Fiscalía, el corolario de esas acciones fue el violento asalto a Brasilia del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de bolsonaristas ocuparon y depredaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el propio Tribunal Supremo, en el que será celebrado el juicio.

La Primera Sala del Supremo, a cargo del proceso, ha reservado para la fase final del juicio las sesiones de este mismo martes y del miércoles, y continuará las audiencias los días 9, 10 y 12 de septiembre. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias