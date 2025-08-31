Refuerzan vigilancia policial de la casa de Bolsonaro en vísperas del juicio

Río de Janeiro.

La Corte Suprema de Brasil ordenó el sábado endurecer la vigilancia policial de la residencia del expresidente Jair Bolsonaro para evitar una fuga, en vísperas del inicio de la fase final del juicio por intento de golpe de Estado.

El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso, determinó que los agentes de la Policía Penal de Brasilia registren todos los vehículos que salen de la residencia del exmandatario en la capital y que le informen sobre los conductores y los pasajeros de los mismos.

Además, ordenó el monitoreo del área externa de la residencia, donde el expresidente (2019-2022) cumple prisión preventiva desde inicios de agosto.

Según afirmó el magistrado en el auto, estas nuevas medidas concilian "la privacidad" de los otros ocupantes de la casa, donde Bolsonaro vive con su esposa y su hija, con la "necesaria garantía de la ley penal" para impedir "cualquier posibilidad de fuga".

De Moraes, en línea con la opinión de la Fiscalía, evitó ordenar la vigilancia de los movimientos del expresidente dentro de la casa, como había sido sugerido por la Policía Federal.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Un grupo de agentes ya hacía un seguimiento continúo de los alrededores de la residencia, pero el inicio de la fase final del proceso previsto para este martes llevó al magistrado a endurecer las medidas.