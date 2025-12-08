Tragedia en Bolivia: un accidente de bus deja al menos ocho fallecidos

La Paz, Bolivia

El suceso ocurrió en la madrugada en la carretera que une La Paz con la región de los Yungas, en una zona denominada 'Velo de la novia', una cascada de agua, a 65 kilómetros de la ciudad, informó a los medios Pavel Tovar, director departamental de la unidad de Bomberos.

Al menos ocho personas fallecieron este lunes en Bolivia al caer un autobús de transporte público unos 150 metros por un barranco, en una carretera en la región subtropical de los Yungas, en La Paz.

La información preliminar que se maneja es que el hecho se produjo debido a las malas condiciones de la vía, por la "poca visibilidad, una densa neblina y un terreno resbaloso", por la época de lluvias que comienza en el país andino, por lo que el autobús cayó aproximadamente unos 150 metros.

"Estaba lleno de pasajeros, son 14 personas que han resultado afectadas, ocho fallecieron, entre ellas una niña de 3 años, y hay seis heridos", informó Tovar.

El jefe de Bomberos contó que los trabajos de rescate duraron cinco horas desde que llegaron al lugar del accidente, por la oscuridad y la profundidad donde quedaron los cuerpos y también los heridos.

"Los heridos fueron trasladados al hospital Arco Iris, de La Paz, dos de ellos se encuentran con un cuadro bastante delicado", señaló Tovar.

Los fallecidos fueron recatados con dificultad y luego fueron trasladados a la morgue del Hospital de Clínicas, también en La Paz, donde deben ser reconocidos por sus familiares.

El jefe de Bomberos añadió que comenzó la investigación policial para establecer en los próximos días la causa exacta del accidente.

Los accidentes en las carreteras bolivianas causan cada año alrededor de 1.400 decesos y unos 40.000 heridos y se deben en su mayoría a fallas humanas que pueden prevenirse, según datos oficiales.