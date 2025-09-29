Ministros y funcionarios de Petro pierden o renuncian a sus visas estadounidenses

Bogotá, Colombia

La canciller Rosa Villavicencio reconoció esta mañana que las relaciones con EE.UU. "están tensas" y anunció que renunciará a su visa en solidaridad con el presidente.

La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos escaló este lunes luego de que varios miembros del Gobierno del presidente Gustavo Petro perdieran o renunciaran a sus visados estadounidenses, tras la decisión de Washington de revocar la del propio mandatario.

"Si por ser pacifista te quitan la visa, pues muchos estamos diciendo que también lo somos y renunciamos a ese documento", dijo en una rueda de prensa.

A la decisión de Villavicencio se sumó la del ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, quien comunicó en X que dejará de usar su visa en respaldo al jefe de Estado: "Para trabajar por nuestro pueblo no necesitamos visa".

Pocas horas después, la superintendente de Industria y Comercio y exministra Cielo Rusinque anunció su renuncia a su visa estadounidense.

En un extenso pronunciamiento en X, Rusinque acusó al Gobierno de EE.UU. de actuar con "afán de dominación planetaria por medio de la violencia" y de "pretender censurar a quienes alzan su voz para denunciar el abominable genocidio que se está cometiendo en Gaza".

"En un acto de dignidad y solidaridad con nuestro Presidente de la República, hoy presento mi renuncia a la visa estadounidense", afirmó.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, por su parte, reveló que, en su caso, fue el Gobierno de EE.UU. el que le canceló tanto el visado diplomático como el de turista.

"Gaza bien vale una visa", escribió en esa misma red social.

El sábado, el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, fue el primero del círculo de Petro en anunciar que entregaba voluntariamente su visado.

Estados Unidos justificó la revocatoria del documento de Petro al acusarlo de instar a soldados de ese país "a desobedecer órdenes e incitar a la violencia", durante una manifestación propalestina en Nueva York que pedía un alto el fuego en Gaza y rechazaba la presencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la ONU.

Petro, firme crítico de Israel, rompió relaciones diplomáticas con ese país en mayo de 2024 y se ha convertido en uno de los principales defensores de la causa palestina en América Latina.

Villavicencio insistió en que Colombia mantendrá su "compromiso con los derechos humanos, la paz y la diplomacia multilateral", pese a que ni el presidente ni varios de sus ministros cuenten con visado estadounidense.

Recordó además que el país asumirá en enero un asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. EFE