VIDEO: Ciclista evade a la Patrulla Fronteriza en Chicago tras persecución

Las imágenes muestran al hombre gritando repetidamente a los agentes que “no era ciudadano estadounidense”, en lo que testigos calificaron como una provocación únicamente verbal.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos iniciaron este domingo una persecución contra un ciclista, luego de una confrontación verbal que fue captada en video y se volvió viral en redes sociales.

En un momento de la confrontación, el ciclista dejó caer su teléfono celular. Mientras intentaba recogerlo, varios agentes aprovecharon para correr hacia él con intención de detenerlo.

Sin embargo, en cuestión de segundos, el ciclista reaccionó de forma rápida y emprendió la huida, logrando escapar de manera espectacular ante la mirada de los presentes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el hombre fue localizado posteriormente ni se han revelado cargos en su contra.

El video del incidente ha generado debate en redes sociales sobre el actuar de los agentes y la manera en que el ciclista evadió la detención.