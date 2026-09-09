  1. Inicio
  2. · Mundo

Bahamas y EE.UU. investigan accidente de avioneta en la que fallecieron cuatro personas

Según autoridades, el avión con número de matrícula N212ML perdió contacto por radar con el control de tráfico aéreo del Centro de Miami, Florida (EE.UU.)

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 09:58 -
  • Agencia EFE
Bahamas y EE.UU. investigan accidente de avioneta en la que fallecieron cuatro personas

Equipos de emergencia e investigadores trabajan tras el hallazgo de los restos de la avioneta desaparecida a unos 20 kilómetros de la isla Andros, en las Bahamas.

San Juan, Puerto Rico. La Autoridad de Investigación de Accidentes de Aeronaves (AAIA), en Bahamas, dijo este miércoles que trabaja junto a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) en la pesquisa de un accidente de avioneta en la que murieron cuatro miembros de una familia el lunes en el archipiélago atlántico.

La AAIA dijo en un comunicado que los restos de los cuatro ocupantes de la aeronave Piper PA-34 fueron recuperados al estrellarse en aguas a 15 millas (24 kilómetros) de Andros, en Bahamas, y ofreció "sus más profundas condolencias a las familias y seres queridos afectados por esta trágica pérdida".

Los nombres de las víctimas fueron Mario Lamar, de 80 años y piloto de la nave, su esposa Lili Lamar, y dos de sus nietos, Christian, de 22 años, y Sofi Sosa, de 28. Sus nacionalidades no fueron reveladas.

"Ahora estamos en comunicación y trabajando con la Guardia Costera de Estados Unidos para llevar a nuestros seres queridos a casa de manera segura y digna", dijo Silvia Larrieu, sobrina del matrimonio, en un breve comunicado.

Joven hispano muere ahogado en el lago Keystone de Oklahoma

"Estamos profundamente agradecidos con todos los que nos apoyaron, buscaron junto a nosotros y mantuvieron a nuestra familia en sus oraciones. Respetuosamente pedimos privacidad mientras lloramos esta pérdida inimaginable", añadió.

Según la AAIA, el avión con número de matrícula N212ML perdió contacto por radar con el control de tráfico aéreo del Centro de Miami, Florida (EE.UU.) justo antes de las 11:00 (15:00 GMT) mientras se dirigía desde el Aeropuerto de Great Harbour Cay al Aeropuerto Ejecutivo de Miami.

La agencia dijo que las operaciones iniciales de búsqueda y rescate fueron iniciadas por la Fuerza de Defensa Real de Bahamas y la Guardia Costera de Estados Unidos.

La búsqueda continuó hasta el martes "cuando, lamentablemente, los cuatro ocupantes de la aeronave fueron encontrados muertos".

"En esta etapa inicial, no se ha determinado ninguna causa ni factores contribuyentes. Toda la información contenida en este comunicado es preliminar y está sujeta a cambios a medida que se obtengan, verifiquen y analicen pruebas adicionales", explicó.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias