Bahamas y EE.UU. investigan accidente de avioneta en la que fallecieron cuatro personas

San Juan, Puerto Rico. La Autoridad de Investigación de Accidentes de Aeronaves (AAIA), en Bahamas, dijo este miércoles que trabaja junto a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) en la pesquisa de un accidente de avioneta en la que murieron cuatro miembros de una familia el lunes en el archipiélago atlántico.

La AAIA dijo en un comunicado que los restos de los cuatro ocupantes de la aeronave Piper PA-34 fueron recuperados al estrellarse en aguas a 15 millas (24 kilómetros) de Andros, en Bahamas, y ofreció "sus más profundas condolencias a las familias y seres queridos afectados por esta trágica pérdida".

Los nombres de las víctimas fueron Mario Lamar, de 80 años y piloto de la nave, su esposa Lili Lamar, y dos de sus nietos, Christian, de 22 años, y Sofi Sosa, de 28. Sus nacionalidades no fueron reveladas.

"Ahora estamos en comunicación y trabajando con la Guardia Costera de Estados Unidos para llevar a nuestros seres queridos a casa de manera segura y digna", dijo Silvia Larrieu, sobrina del matrimonio, en un breve comunicado.