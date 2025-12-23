  1. Inicio
  2. · Mundo

Arrestan a mujer en Florida acusada de matar a sus dos exmaridos el mismo día

Las autoridades no han desvelado los motivos de las muertes, pero se precisó que la mujer había sido arrestada previamente por disputas de custodia

  • Actualizado: 23 de diciembre de 2025 a las 10:09 -
  • Agencia EFE
Arrestan a mujer en Florida acusada de matar a sus dos exmaridos el mismo día

Fotografía de Susan Avalon, de 51 años, quien fue arrestada en su vivienda en el condado de Citrus acusada de matar a sus dos exmaridos el mismo día.

Fotografía: Agencia EFE
Mimai, Estados Unidos.

Las autoridades de Florida arrestaron a una mujer acusada de matar con un arma de fuego a sus dos exmaridos en un mismo día, un crimen por el que la Policía afirmó que solicitará la pena de muerte.

Susan Avalon, de 51 años, fue arrestada en su vivienda en el condado de Citrus después de que la Policía encontrara el pasado miércoles herido de bala a una de las víctimas, que falleció horas después en el hospital.

Regresaban de la iglesia: Pareja de hondureños y su hijo fallecen en accidente en EEUU

Antes de su fallecimiento, el hombre, residente en el condado de Manatee, dijo a los agentes que una persona, a la que identificó como su exesposa, había llamado a su puerta y le había disparado ante la presencia de su hija.

En el marco de la investigación, la Policía relacionó a Avalon con otro asesinato reportado en la ciudad de Tampa, en el que había muerto su otro exmarido el mismo día y también con heridas de bala, indicó en una conferencia de prensa el sheriff del condado de Manatee, Rick Wells.

Wells dijo que pedirán la pena capital contra la mujer. Las autoridades descubrieron la conexión entre ambos crímenes al interrogarla.

"Los detectives le informaron que estaban allí para hablar sobre su exmarido", dijo Wells. "Ella preguntó: '¿Cuál?'", añadió el sheriff.

Un total de 336 policías fueron asesinados en México durante 2025

Según las pesquisas, los agentes creen que Avalon mató primero al hombre en Tampa y posteriormente se dirigió a casa de su segundo exmarido en el condado de Manatee.

Avalon no ha desvelado los motivos de las muertes, según Wells, que precisó que la mujer había sido arrestada previamente por abuso infantil y disputas de custodia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias