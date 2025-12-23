Arrestan a mujer en Florida acusada de matar a sus dos exmaridos el mismo día

Mimai, Estados Unidos.

Las autoridades de Florida arrestaron a una mujer acusada de matar con un arma de fuego a sus dos exmaridos en un mismo día, un crimen por el que la Policía afirmó que solicitará la pena de muerte. Susan Avalon, de 51 años, fue arrestada en su vivienda en el condado de Citrus después de que la Policía encontrara el pasado miércoles herido de bala a una de las víctimas, que falleció horas después en el hospital.

Antes de su fallecimiento, el hombre, residente en el condado de Manatee, dijo a los agentes que una persona, a la que identificó como su exesposa, había llamado a su puerta y le había disparado ante la presencia de su hija. En el marco de la investigación, la Policía relacionó a Avalon con otro asesinato reportado en la ciudad de Tampa, en el que había muerto su otro exmarido el mismo día y también con heridas de bala, indicó en una conferencia de prensa el sheriff del condado de Manatee, Rick Wells. Wells dijo que pedirán la pena capital contra la mujer. Las autoridades descubrieron la conexión entre ambos crímenes al interrogarla. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Los detectives le informaron que estaban allí para hablar sobre su exmarido", dijo Wells. "Ella preguntó: '¿Cuál?'", añadió el sheriff.