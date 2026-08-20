Fiscal del juicio de Maradona: “Nos engañaron y ahora quieren voltear el juicio”

Buenos Aires

El fiscal del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, Patricio Ferrari, apuntó este jueves contra la empresa de salud Swiss Medical, que en 2021 entregó la historia clínica del padre, y no del exfutbolista, a la Junta Médica creada por la Justicia para analizar su muerte, y aseguró: “Nos engañaron, cometieron delito y ahora quieren voltear el juicio”. El pasado martes se reveló que la Junta Médica Interdisciplinaria, creada en 2021 para analizar el expediente del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, incluyó por error estudios clínicos del padre del astro, quien también se llamaba Diego Maradona y había fallecido años antes. “Solo el que puso la trampa puede saber dónde está oculta”, dijo el fiscal al apuntar contra Nicolás D’Albora, abogado de la médica y coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, y apoderado de la empresa, quien expuso la irregularidad.

El pasado martes, el nefrólogo Hernán Trimarchi, uno de los integrantes de la Junta Médica, testificó que había hallado en el expediente dos números de socios distintos y referencias a estudios médicos realizados en Buenos Aires mientras Maradona se encontraba en Dubai. Eran, al parecer, pruebas diagnósticas del padre. “Nos engañaron, cometieron delito y ahora quieren voltear un juicio cuando termina. Pero no es tan malo el panorama, porque lamento decirles que no les sirvió de nada. El juicio no lo van a voltear”, expresó Ferrari. En este contexto, Eduardo Ramírez, el abogado de Diego Junior Maradona, hijo del astro, solicitó que D’Albora sea apartado del juicio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Mala fe procesal hubiese sido que yo me hubiera guardado esa información y hubiese esperado ante una eventual sentencia adversa contra Nancy Forlini”, se defendió el abogado en la puerta de los tribunales, quien explicó que se trató de “un error involuntario del área de laboratorios de Swiss Medical”.