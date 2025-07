Migrantes en 'Alligator Alcatraz' son tratados como "perros", denuncia reguetonero

Florida, Estados Unidos.

"Los mosquitos parecen elefantes, no hay agua para 'flushear' (el baño), una sola comida están dando al día. Todo eso enséñaselo al abogado, para que lo suba a Instagram, que estamos aquí todo el mundo, más de 300 personas, dando el berro (sufriendo)", añadió el cantante.

El artista, detenido en Miami la semana pasada, llamó a su novia Katia 'Figura' Hernández para describir las condiciones de "Alcatraz caimán", donde afirma que "no hay nada", que el lugar "no está preparado para la gente" y "es una perrera".

En la llamada de Izquierdo, quien es residente legal aunque la semana pasada quedó detenido por un presunto ataque con un arma, se escucha a otro migrante decir que "no hay medicinas para la salud mental".

Ante las denuncias, la alcaldesa Daniella Levine Cava del condado de Miami-Dade, donde está el nuevo centro de detención, exigió este martes al Gobierno federal y al estatal, acceso para monitorear el sitio, donde la semana pasada negaron la entrada a legisladores estatales.

Además, las asociaciones ambientales Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity insistieron en su demanda legal para cerrar el centro por sus impactos ambientales.