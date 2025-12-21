Roberto Contreras responde a Iroshka Elvir tras "indirecta" en redes sociales

El alcalde de San Pedro Sula y presidente del Partido Liberal de Honduras (PLH), Roberto Contreras, respondió este día a un intercambio de mensajes en redes sociales con la diputada liberal Iroshka Elvir, en medio de la nueva paralización del escrutinio especial en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Los pollos no ponemos huevos, pero rompemos los huevos para nacer”, escribió Contreras, en respuesta a un mensaje previo de Elvir, esposa del candidato presidencial Salvador Nasralla.
La diputada liberal había escrito en X el siguiente mensaje, interpretado como una "indirecta" para Contreras: “No son los pollos ni los gallos... las gallinas son las que ponen los huevos”.
El intercambio se dio después de que Contreras se pronunció en relación con la paralización del escrutinio especial, en su calidad de presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).
Contreras solicitó de manera “atenta e inmediata”, y atendiendo una petición del CNE, que los integrantes del turno “A” de los escrutadores liberales se presentaran a continuar con el conteo electoral.
Advirtió que, de no hacerlo antes de las 11:00 de la mañana, el partido procedería a sustituirlos de forma inmediata.
“El Partido Liberal tiene la responsabilidad de acompañar el proceso a fin de que el CNE brinde la declaratoria en el tiempo preciso; de lo contrario, estaríamos socavando las bases de la democracia del país”, expresó.
Contreras subrayó que, ante la coyuntura electoral, los intereses nacionales deben prevalecer sobre las disputas políticas.
“Los caprichos de los políticos pasan a un segundo plano cuando están en juego los intereses de la patria”, afirmó.
Sobre la paralización del escrutinio especial, el presidenciable Salvador Nasralla denunció que quienes están realizando el boicot son los miembros del Partido Nacional. "Aquí los únicos perjudicados son más de 2 millones de personas que no tienen acceso al mínimo de calidad de vida. Por lo menos un millón y medio votó por Nasralla, pero el PNH los traicionó", dijo.