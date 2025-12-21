Roberto Contreras responde a Iroshka Elvir tras "indirecta" en redes sociales

Sobre la paralización del escrutinio especial, el presidenciable Salvador Nasralla denunció que quienes están realizando el boicot son los miembros del Partido Nacional. "Aquí los únicos perjudicados son más de 2 millones de personas que no tienen acceso al mínimo de calidad de vida. Por lo menos un millón y medio votó por Nasralla, pero el PNH los traicionó", dijo.