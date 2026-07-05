Alerta climática en EE UU: Millones de estadounidenses permanecen bajo alertas de calor y lluvias intensas

Washington

Millones de estadounidenses continúan este domingo bajo alertas de altas temperaturas y en riesgo por intensas lluvias y tormentas severas, después de que el mal tiempo desluciera la víspera los festejos por el Día de la Independencia y obligara a modificar o cancelar eventos.

”Hoy se esperan nuevamente temperaturas elevadas en las regiones del Atlántico Medio, el sureste y el valle bajo del Misisipi. Se han emitido avisos de calor”, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

Según la agencia, las tormentas de este domingo “podrían dejar lluvias fuertes a torrenciales desde partes del Medio Oeste hasta las regiones del Atlántico Medio, lo que puede provocar inundaciones en algunas zonas”, por lo que se recomienda extremar la vigilancia.

”Las tormentas severas suponen un riesgo de ráfagas de viento dañinas en la región del Atlántico Medio durante la jornada de hoy”, agregó el NWS.

Una ola de calor extremo y humedad sofocante ha afectado al 70 % de Estados Unidos este fin de semana, complicando la celebración de eventos por los 250 años de la Independencia, este 4 de julio.