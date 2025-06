ICE detiene a la familia del sospechoso del ataque en Colorado

Colorado, Estados Unidos.

Su esposa reside en Colorado Springs, a las afueras de Denver , junto a sus cinco hijos, según recogió la cadena local Denver7. No se conoce el estatus migratorio de su familia.

El fiscal aseguró que Soliman "había planeado este ataque durante un año y actuó porque odiaba lo que llamaba el grupo sionista".

"Cuando fue interrogado sobre del ataque dijo que quería que todos murieran", añadió.

Según explicó Grewell, Soliman no mostró arrepentimiento, dijo "que lo volvería a hacer" y contó que había intentado comprar un arma de fuego, pero que recurrió a los cócteles molotov al no poder adquirirla por no tener la ciudadanía estadounidense.