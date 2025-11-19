  1. Inicio
Activistas de El Salvador denuncian "régimen autoritario" de Bukele

La directora de la Red Centroamericana de Periodistas en el exilio, Angélica Cárcamo, denunció en España que su país vive un proceso de "concentración absoluta del poder" en Bukele

  • 19 de noviembre de 2025 a las 13:10 -
  • Agencia EFE
Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

 Fotografía: Cortesía
Barcelona, España.

Activistas por los derechos humanos de El Salvador denunciaron este martes en España la "institucionalización de un régimen autoritario" en el país centroamericano a cargo del presidente Nayib Bukele.

La directora de la Red Centroamericana de Periodistas en el exilio, Angélica Cárcamo, denunció que su país vive un proceso de "concentración absoluta del poder" en Bukele.

Vuelve el bulo que atribuye a Bukele acusar de asesinato al gobierno en 2025

En rueda de prensa en el Parlamento de la región española de Cataluña, lo acusó de estar implantando un "modelo autoritario" en el que "se han instrumentalizado las instituciones para censurar, reprimir, estigmatizar e incluso perseguir a quien se atreva a pensar diferente".

Citó datos de la Asociación de Periodistas de El Salvador para asegurar que "solo en 2024 se registraron 789 agresiones contra la prensa", frente a las 65 de 2018.

Bukele agradece al Gobierno de Honduras y esta es la razón

Cárcamo estuvo acompañada por diputados de izquierda e independentistas catalanes, así como por la activista de la Asamblea de Cooperación por la Paz Sònia Pacheco.

Esta última protestó contra "el retroceso democrático y el progresivo desmantelamiento del Estado de Derecho en El Salvador", lo que afecta "especialmente" a los defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y todos los críticos con el gobierno de Bukele.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

