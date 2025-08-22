  1. Inicio
Accidente de bus turístico deja cinco personas muertas en Nueva York

Las cinco personas fallecidas son adultas y aunque no se reveló su identidad, se especificó que la mayoría de los pasajeros a bordo eran de origen filipino, chino e indio.

  • 22 de agosto de 2025 a las 19:57 -
  • Agencia EFE
Se espera que al menos dos personas sean operadas por fracturas expuestas en un centro asistencial público de Buffalo. Imagen de suceso. EFE
Nueva York, 22 ago

Un autobús turístico se accidentó este viernes en Nueva York con 54 pasajeros a bordo de las cuales cinco personas perdieron la vida.

De acuerdo con la Policía Estatal de Nueva York, el bus regresaba de las Cataratas del Niágara y se accidentó en la Interestatal 90 de Pembroke a unos 40 kilómetros de Búfalo.

La misma fuente explicó que el piloto perdió el control durante una distracción y volcó al intentar evitar chocar contra un arcén de la carretera pero se especificó que las causas del accidente siguen bajo investigación.

Las cinco personas fallecidas son adultas y aunque no se reveló su identidad, se especificó que la mayoría de los pasajeros a bordo eran de origen filipino, chino e indio.

La Policía detalló que una investigación preliminar descartó una falla mecánica o incapacidad del conductor, quien sobrevivió al accidente y actualmente se encuentra cooperando con los agentes.

Además, un servicio de transporte médico de la localidad informó que tres helicópteros y otros servicios terrestres fueron desplazados a la zona para trasladar a más de 40 heridos a diferentes hospitales de la región.

Se espera que al menos dos personas sean operadas por fracturas expuestas en un centro asistencial público de Buffalo. EFE

Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

