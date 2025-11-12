  1. Inicio
  2. · Mundo

Al menos 279 migrantes llegan a Venezuela repatriados desde Estados Unidos

Llegan a Venezuela 279 migrantes repatriados desde Estados Unidos, entre ellos 14 niños.

  • 12 de noviembre de 2025 a las 16:48 -
  • Agencia EFE
Al menos 279 migrantes llegan a Venezuela repatriados desde Estados Unidos

EE.UU repatria a 279 migrantes venezolanos en el primer vuelo de retorno hacia Venezuela.

 Foto de archivo
Caracas, Venezuela.

Un total de 279 migrantes retornaron este miércoles a Venezuela en un vuelo desde Texas, Estados Unidos, entre ellos catorce niños, informó el Ministerio de Interior y Justicia del país suramericano.

La cartera de Estado indicó, en una publicación en Instagram, que entre los retornados -además de los niños- había 218 hombres y 47 mujeres.

Sobreviviente narra cómo hondureño desquiciado asesinó a tres compatriotas en Texas

Según la nota oficial, se trata del vuelo número 85 de venezolanos repatriados, la mayoría desde Estados Unidos, que aterriza en el país en lo que va de año.

Los migrantes fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, por funcionarios del Cuerpo de Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, de la Guardia Nacional Bolivariana (Policía militarizada) y de la Policía Nacional.

El Ministerio de Interior y Justicia explicó que los venezolanos que retornan son entrevistados para "revisar sus casos", reciben atención médica y, posteriormente, son trasladados a sus hogares "por los órganos de seguridad".

El sábado, regresó al país suramericano un grupo de 200 migrantes repatriados desde EE.UU., según informó en Instagram la cartera de Estado.

Estos vuelos, de acuerdo al Ejecutivo de Nicolás Maduro, forman parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, un programa gubernamental que facilita el retorno voluntario de migrantes.

El plan se retomó en febrero de este año, luego de que Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieran un acuerdo de deportación el pasado enero.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias