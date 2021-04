El juicio por la muerte de George Floyd llega a su final

Minneapolis, Estados Unidos.

George Floyd "pidió ayuda con su último aliento" y no era una amenaza para nadie, aseguró el lunes el fiscal Steve Schleicher en los alegatos finales del juicio del exoficial de policía Derek Chauvin, acusado de asesinar al hombre negro.



"George Floyd suplicó hasta que no pudo hablar más", declaró Schleicher al jurado en un tribunal de Minneapolis, estado de Minnesota (noreste). "Todo lo que se le requirió fue un poco de compasión y no mostró nada ese día", agregó.



Chauvin, un veterano del Departamento de Policía de Minneapolis, enfrenta un máximo de 40 años de prisión si es declarado culpable del cargo más grave: asesinato en segundo grado.



Chauvin fue grabado con su rodilla sobre el cuello de Floyd durante más de nueve minutos, mientras el hombre negro de 46 años yacía esposado boca abajo en la calle quejándose de que "no podía respirar".



El desgarrador video, que se exhibió de forma constante ante el jurado durante tres semanas, se viralizó y provocó una ola de protestas contra la injusticia racial en Estados Unidos y el mundo.



Eric Nelson, el abogado de Chauvin, dijo en la apertura del juicio que "no había causa política o social" en la sala del tribunal, pero el proceso ha coincidido con un incremento de las tensiones por otros dos asesinatos policiales de alto perfil.



Daunte Wright, un hombre negro de 20 años, fue asesinado de un disparo en un suburbio de Minneapolis el 11 de abril por una policía blanca que aparentemente confundió su arma con su Taser, y un niño de 13 años fue asesinado por la policía en Chicago.



El asesinato de Wright desencadenó varias noches de protestas en Minneapolis, y antes del veredicto en el caso de Chauvin se desplegaron tropas de la Guardia Nacional en la ciudad del estado de Minnesota, donde muchos escaparates fueron tapiados por precaución.



Con las tensiones creciendo a medida que se acerca un posible veredicto, dos miembros de la guardia resultaron levemente heridos después de que al menos una persona abriera fuego desde un automóvil contra un equipo de tropas y policías el domingo temprano en Minneapolis, dijeron las autoridades.





"El resultado por el que oramos sobre Derek Chauvin es que se le haga responsable penalmente por matar a George Floyd", dijo Ben Crump, abogado de las familias Floyd y Wright.



"Matar a personas negras desarmadas es inaceptable", dijo Crump a ABC News el domingo. "Tenemos que enviar ese mensaje a la policía", indicó. "Hacer responsables a los agentes".

"Estaba sufriendo"

Entre los 38 testigos de la acusación se encontraban algunos de los transeúntes que vieron el arresto de Floyd el 25 de mayo de 2020 por presuntamente usar un billete falso de 20 dólares para comprar cigarrillos.



Darnella Frazier, la adolescente que tomó el video que se volvió viral, dijo que Floyd estaba "asustado" y "rogando por su vida".



"No estaba bien. Estaba sufriendo", señaló.



Genevieve Hansen, de 27 años, bombero fuera de servicio, dijo que Chauvin y otros oficiales rechazaron sus ofertas de brindar atención médica a Floyd.



Donald Williams, de 33 años, declaró que llamó al 911 para denunciar un "asesinato" después de que se llevaran a Floyd en una ambulancia.



Chauvin asistió todos los días del juicio vestido de traje y tomó notas en un bloc amarillo.



Habló solo una vez, y sin la presencia del jurado. Invocó su derecho a no testificar en su propia defensa.



David Schultz, profesor de derecho en las universidades de Minnesota y Hamline, dijo que no le sorprendió la decisión de Chauvin.



"Las posibilidades de ayudarse a sí mismo probablemente no serían muy buenas", evaluó.



"Imagino un escenario en el que la fiscalía reproduciría esa cinta de nueve minutos y 29 segundos y le preguntaría a Derek Chauvin qué estaba pensando cuando George Floyd dijo que no podía respirar", señaló.



Gran parte de la fase de pruebas del juicio giró en torno a si Chauvin había realizado un uso razonable o excesivo de la fuerza.



Un patólogo forense retirado llamado al estrado por la defensa dijo que Floyd murió de un paro cardíaco provocado por una enfermedad cardíaca y las drogas ilegales fentanilo y metanfetamina halladas en su cuerpo.



Los expertos médicos llamados por la fiscalía dijeron que Floyd murió de hipoxia, o falta de oxígeno, causada por la rodilla de Chauvin en su cuello, y que las drogas no fueron un factor decisivo.

Una condena por cualquiera de los cargos por los que se acusa a Chauvin (homicidio en segundo grado, homicidio en tercer grado u homicidio involuntario) requerirá un veredicto unánime.



Shultz dijo que la defensa, que solo llamó a siete testigos, "puede estar esperando persuadir a un solo miembro del jurado".

El jurado está compuesto por seis mujeres blancas, tres hombres negros, tres hombres blancos, dos mujeres de raza mixta y una mujer negra.



Dos miembros del jurado serán excusados por el juez Peter Cahill después de los alegatos finales y los otros 12 deliberarán.



Otros tres expolicías participantes en el arresto de Floyd, Tou Thao, Thomas Lane y J. Alexander Kueng, también enfrentan cargos y serán enjuiciados por separado más adelante este año.