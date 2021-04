Subsidios por desempleo en EEUU caen a un mínimo desde el inicio de la pandemia

??Initial #unemployment benefit claims fell to a #Covid19 low in w-e April 10



Regular claims

?576k (SA): -193k

?613k (NSA): -153k w/ CA: -76K, VA: -23K, OH: -23K



PUA (NSA)

?132k: -20k



Still high 745k *new* weekly jobless benefits claimants, but solid⬇️trend under 1mn