VIDEO: "Me dejaron botado": niño migrante afligido pide ayuda a agente fronterizo

Texas.



La crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos no tiene precedentes. A diario llegan cientos de migrantes, en su mayoría centroamericanos, que buscan pedir asilo al gobierno de Joe Biden.



Entre los grupos de migrantes viajan menores no acompañados, que son enviados o mandados a traer solos por sus padres.



La administración Biden está sufriendo el fenómeno migratorio en el que cientos de niños llegan a diario a la frontera. Cruzan solos sin saber qué hacer o hacia dónde ir.



Tal es el caso de un menor que en las últimas horas se ha hecho viral. Cruzó la frontera en grupo, pero tiempo después quedó solo en el desierto al sur de Texas.





"¿Me puede ayudar? Yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé a dónde están", dice entre lágrimas el pequeño, de quien se desconoce su identidad y nacionalidad.



El menor tuvo la "fortuna" de ser visto por una patrulla fronteriza, a la que se acercó a pedir ayuda. "(Yo) Venía con un grupo que venía en un tren... vengo a pedir auxilio porque tal vez me pueden robar, secuestrar o algo y tengo miedo", le dijo el afligido niño al agente fronterizo.



El menor permanece bajo custodia de las autoridades estdounidenses.



El cruce de inmigrantes indocumentados no cesa en la frontera entre México y Estados Unidos; en marzo se interceptó a más 170,000, la cifra más alta desde 2006.



La salida de Trump y llegada de Biden a la Casa Blanca provocó una oleada de migrantes intentando ingresar a Estados Unidos de manera ilegal.