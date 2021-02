Reabren los gimnasios en Israel solo para los vacunados

Jerusalén, Israel.

"¡Qué alegría volver a los entrenamientos!". Con su atuendo deportivo, Tom John se lanzó esta semana a su gimnasio, que reabrió, aunque solamente para las personas vacunadas contra el covid-19



El gobierno israelí decidió a partir de esta semana la reapertura de centros comerciales y comercios callejeros para el conjunto de toda la población, en el marco de su tercer desconfinamiento desde el inicio de la pandemia.



Pero otros lugares quedan reservados únicamente para las personas que poseen una "tarjeta verde", que significa que han recibido la segunda dosis de la vacuna desde hace al menos una semana, o que se han recuperado de la enfermedad.





Tom John, de unos 30 años, se conectó a la aplicación de su gimnasio e inscribió su "tarjeta verde", un certificado en línea del ministerio de Salud que prueba en su caso que ha recibido la segunda dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, según explica a la AFP.



"Se cliquea aquí para descargar el certificado de la tarjeta verde", nuestra el joven, que retoma el entrenamiento en el gimnasio tras varios meses de interrupción.



"Todo el mundo aquí tiene una tarjeta verde (...) y me siento seguro. Además el gimnasio es cuidadoso, limpian los aparatos, y no está lleno como es habitual. Hay poca gente, me siento bien, y estoy contento de volver a hacer deporte" dice.



Ora Davidovicz, de 90 años, apenas controla su impaciencia ante la puerta del gimnasio con piscina, ubicado en pleno corazón de Tel-Aviv.



"Hace casi un año que no he ido a la piscina, estoy impaciente, contaba los días pues adoro nadar", dice la mujer.

Vea: EEUU supera las 500,000 muertes por coronavirus



"He traído mi certificado, que muestra que he sido vacunada. Ahora solo me falta ponerme el bañador y ¡a nadar!"

Netanyahu en el gimnasio

En una de las campañas de vacunación contra el covid-19 más rápidas del mundo, en Israel más de 4,3 millones de personas, 48% de los 9 millones que viven en el país, han sido vacunadas con al menos una dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech desde diciembre, y unas 2,9 millones de personas recibieron ya la segunda dosis.