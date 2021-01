Republicanos votan contra el juicio político a Trump en el Senado

Washington, Estados Unidos.

Casi todos los republicanos en el Senado de Estados Unidos votaron el martes a favor de desestimar el histórico segundo juicio político de Donald Trump, una clara señal de que una condena al expresidente sigue siendo poco probable.



Trump, que concluyó su mandato el 20 de enero, fue acusado una semana antes por la Cámara de Representantes de "incitación a la insurrección" por su papel en el asalto de sus partidarios al Capitolio, que dejó cinco muertos.



El Senado, que recibió el lunes el acta de acusación, debe ahora juzgarlo.





La votación del martes se realizó justo después de que los 100 senadores se comprometieran a impartir "una justicia imparcial" en el proceso que está programado para comenzar en la Cámara Alta la semana del 9 de febrero.



El procedimiento es doblemente histórico: es la segunda vez que Trump será sometido a un juicio político, tras ser absuelto de otro en febrero de 2020. Y es la primera vez que un presidente estadounidense es juzgado tras dejar la Casa Blanca.



Es precisamente este último punto el que impugnó el republicano Rand Paul, quien se presenta como conservador y libertario, al considerar este juicio inconstitucional ya que el magnate republicano ya no está en el cargo.



En una moción para que los senadores se pronunciaran abiertamente, Paul planteó este punto en la sesión, lo que obligó a votar a favor o en contra de bloquear el proceso.



Y 45 de los 50 senadores republicanos apoyaron su iniciativa, incluido el poderoso líder de la minoría, Mitch McConnell, que aún no descartó condenar al expresidente.



Para Paul, este resultado significa que el juicio "nació muerto", dado que una condena a Trump requeriría una mayoría de dos tercios del Senado, esto es, 17 votos republicanos además de los 50 demócratas.



Pero si bien algunos han enfatizado que esta votación no prejuzga su decisión final de condenar o no a Trump, evidencia la aún fuerte influencia del expresidente en su partido.



Solo cinco republicanos votaron en contra de la moción de Paul, junto con los 50 demócratas: Mitt Romney, Susan Collins, Lisa Murkowski, Ben Sasse y Pat Toomey.



Tras el rechazo de la moción, los senadores votaron las reglas para la organización del juicio, una resolución aprobada por 83 votos contra 17.

En una imagen poco común en la Cámara Alta, los 100 senadores estaban presentes para prestar juramento a sus funciones como jurados.



El demócrata Patrick Leahy presidirá el juicio, en su calidad de "presidente pro tempore" del Senado, título que tradicionalmente ostentaba el miembro de mayor edad de la mayoría.



"Todos hemos sido testigos" de la violencia perpetrada por manifestantes pro-Trump el 6 de enero, dijo el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer.



"Para mí, Trump hizo la cosa más despreciable que haya hecho un presidente. Creo que debería ser condenado", aseveró.