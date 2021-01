Guatemala se prepara para contener llegada de caravana desde Honduras

Ciudad de Guatemala.

El Gobierno de Guatemala aseguró este martes que prepara un plan estratégico interinstitucional ante el tentativo arribo al país la próxima semana de una nueva caravana de migrantes procedente de Honduras y que se dirige a Estados Unidos en busca del sueño americano.



El Instituto Guatemalteco de Migración informó en un comunicado de prensa que el plan busca la "contención, control, atención y asistencia humanitaria" de la caravana, cuya fecha de llegada sería aproximadamente el 15 de enero, de acuerdo a las autoridades.





La entidad migratoria subrayó que las personas que buscan ingresar al país procedentes de Honduras, El Salvador y Nicaragua están obligadas a presentar una prueba PCR o antígeno negativo de la covid-19 y un pasaporte o documento de identidad vigente.



"Las personas que no presenten los requisitos migratorios no serán admitidos", añadió el Instituto Guatemalteco de Migración. Las autoridades señalaron que buscan promover "una migración regular, ordenada y segura", enfatizó el comunicado.

Inseguridad, pandemia y falta de empleo

A principios de octubre pasado, varias caravanas compuestas por entre 2.000 y 3.000 migrantes salieron de Honduras con rumbo a Estados Unidos, pero un gran porcentaje fueron detenidos en Guatemala por las fuerzas de seguridad y devueltos a su país.



En diciembre pasado, otro grupo de centenares de hondureños organizó una nueva caravana con destino a EEUU desde San Pedro Sula, en el norte de Honduras, aduciendo la falta de empleo tras los devastadores daños que dejaron las tormentas tropicales Eta e Iota.

Sin embargo, los migrantes se dispersaron por el territorio guatemalteco y en algunos casos también fueron retornados a su país natal.



Los hondureños que intentan salir en caravana con la idea de llegar a Estados Unidos argumentan que abandonan su territorio por la violencia y la falta de empleo, flagelos que se han agudizado por la crisis causada por la pandemia de covid-19 y los fenómenos meteorológicos como Eta e Iota.



Una de las caravanas más multitudinarias fue la primera de este tipo que salió el 13 de octubre de 2018 con más de 4.000 personas. EFE