Biden le desea a Trump y Melania una pronta recuperación

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, le deseó a su rival, el presidente Donald Trump, y a la primera dama, Melania Trump, una "pronta recuperación" del covid-19.



Biden, de 77 años, dijo que junto a su esposa Jill le desean una "pronta recuperación". "Vamos a seguir rezando por la salud y la seguridad del presidente y de su familia", agregó el exvicepresidente en Twitter.

Los Trump y los Biden estuvieron juntos en Cleveland, Ohio, el martes por la noche para el primer debate entre ambos para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.



El exmano derecha de Barack Obama, de 77 años, debía volar por la mañana a Michigan, donde tiene previstos varios actos de campaña. Su equipo no había confirmado a primera hora de la mañana si se mantenía su agenda.



Trump, de 74 años, anunció en un tuit a las 00H54 (06H54 GMT) del viernes que él y su esposa, de 50 años, habían dado positivo a la prueba de covid-19.



"Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos JUNTOS!", dijo.

Trump se burló de precauciones de Biden

El mandatario republicano se vio obligado a suspender sus actos de campaña, en la que aparece detrás de Biden en las encuestas por 7,2 puntos porcentuales, según el promedio de sondeos de la plataforma RealClearPolitics.



Los dos rivales se encontraron en el escenario el martes por la noche para un primer debate. Ninguno llevaba tapaboca, pero estaban colocados de manera que respetaran el distanciamiento físico.



Sus familias y sus invitados vieron el duelo televisado en el estudio, pero no todos llevaban mascarilla.



Esa noche, el multimillonario volvió a burlarse de las precauciones tomadas por su oponente ante el nuevo coronavirus.



"Yo no uso máscaras como él", dijo Trump sobre Biden. "Cada vez que lo ves, tiene una máscara. Podría estar hablando a 200 pies de distancia (unos 60 metros) y aparece con la máscara más grande que he visto".

"Las máscaras hacen una gran diferencia", exclamó por su parte Biden, y recordó que el director de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, dijo que si todos usaran máscaras y mantuvieran distancia física entre ahora y enero "probablemente" se salvarían hasta 100.000 vidas.



"Y también han dicho lo contrario", replicó el presidente.



"No, ninguna persona seria dijo lo contrario. Ninguna persona seria", contestó Biden.