Biden lanza mensaje de unidad frente al racismo con motivo del 4 de julio

Washington, Estados Unidos.

El exvicepresidente de EE.UU. y virtual candidato demócrata a las elecciones de noviembre, Joe Biden, lanzó este sábado un mensaje conciliador a todos los estadounidenses para que se unan para luchar contra el racismo, con motivo de la festividad del 4 de Julio, el Día de la Independencia.

"Tenemos la oportunidad de extirpar las raíces del racismo sistémico de este país. Tenemos la oportunidad de estar a la altura de las palabras que fundaron esta nación", dijo Biden en un video publicado en su cuenta de Twitter, en el que aparecen imágenes de él hablando a cámara alternadas con escenas de momentos en la lucha por los derechos civiles.

Biden no nombró en ninguna parte de su mensaje al presidente de EE.UU., Donald Trump, pero sus palabras contrastan con el discurso pronunciado anoche por mandatario en el monte Rushmore (Dakota del Sur), donde jaleó la división dentro del país.

En su alocución, Biden recordó que EE.UU. lleva viviendo siglos de racismo, con episodios como el asesinato de Martin Luther King Jr. o el George Floyd, el hombre afroamericano muerto a manos de un policía blanco en Mineápolis (Minesota) en mayo pasado.

"Nuestro país se fundó con una idea: 'Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales'. Nunca hemos estado a la altura. El mismo (Thomas) Jefferson no lo hizo: tuvo esclavos, las mujeres fueron excluidas. Pero una vez que se propuso, fue una idea que no podía ser limitada ", apuntó Biden.

"A pesar de todo -agregó-, estas palabras han corroído nuestra conciencia y nos han llevado hacia la justicia".

Biden subrayó que la historia de EE.UU. no ha sido "un cuento de hadas", sino que ha sido un tira y afloja constante entre la idea de que todo el mundo es igual y el racismo.

"Ahora tenemos la oportunidad de dar a los marginados, demonizados, aislados y oprimidos su parte completa del sueño americano", consideró Biden.

Manifestantes

Trump empleó su discurso del viernes por la noche, pronunciado con motivo de la festividad del 4 de Julio, para cargar contra los manifestantes que han atacado monumentos, especialmente de dirigentes de la Confederación (los estados sureños y esclavistas que se enfrentaron a la Unión en la Guerra Civil), a los que acusó de querer "borrar" el pasado del país.

"Hay un nuevo fascismo de extrema izquierda que pide lealtad absoluto. Si no hablas su lenguaje, haces sus rituales, recitas sus mantras y no sigues sus instrucciones serás censurado, desterrado, incluido en la lista negra, perseguido y castigado. No nos va ocurrir", aseguró Trump ante la multitud congregada.

Los ataques a monumentos no solo de líderes confederados, sino también de estatuas de padres fundadores de EE.UU., como Jefferson, y exploradores vinculados a la "conquista" española de América se han producido al calor de las protestas que estallaron tras la muerte de Floyd a finales de mayo.