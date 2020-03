El vodka es inútil para protegerse contra el coronavirus, advierte un fabricante

Washington, Estados Unidos.

Confeccionar de manera casera un gel hidroalcohólico con vodka es inútil para combatir el coronavirus, advirtió un fabricante estadounidense de esta bebida destilada en respuesta a un usuario que había compartido una receta propia.

"Hice gel desinfectante con su vodka. El gel no tiene mal sabor. Me protege de los gérmenes y me siento bien", dijo el jueves el propietario de la cuenta de Twitter Snottypotty en un mensaje dirigido a la cuenta oficial de la marca de vodka con sede en Texas Tito's.

Un usuario llamado Kaliel también aseguró en Twitter que "haría un gel desinfectante con vodka de Tito para mantenerse a salvo del coronavirus". Y un tercero, Rick Holter, sugirió tener una botella de vodka a mano para limpiarse las manos.

Ante estos mensajes, el fabricante recordó en Twitter las recomendaciones de los Centros Estadounidenses para el Control de Enfermedades (CDC).

Recomendaciones

"Los geles desinfectantes deben contener al menos 60% de alcohol. El vodka artesanal de Tito contiene 40% de alcohol y, por lo tanto, no cumple" con estas recomendaciones, dice el mensaje.

Las redes sociales se han visto inundadas de recetas artesanales más o menos excéntricas y a veces peligrosas desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en su sitio web una guía de producción local destinada a profesionales de la salud.

En pocas semanas, las máscaras, geles desinfectantes, guantes y trajes protectores se han convertido en productos escasos en varios países del mundo afectados por el covid-19.