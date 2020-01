Trump lamenta el "Megxit": "Esto no debería pasarle" a la reina Isabel

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este viernes el anuncio inesperado de los duques de Sussex, Enrique y Meghan, de que se alejarán de la Casa Real británica, un proceso bautizado popularmente como "Megxit", al opinar que eso "no debería estar pasándole" a la reina Isabel II.



"Creo que es triste. Lo creo, creo que es triste. Ella es una gran mujer", dijo Trump en referencia a la reina Isabel, al ser preguntado por la decisión de los duques de Sussex durante una entrevista con la cadena Fox News.



Preguntado por si el príncipe Enrique debería replantearse su decisión, Trump respondió: "No quiero meterme en el tema, pero tengo mucho respeto por la reina, creo que esto no debería estar pasándole a ella".



El mandatario subrayó que Isabel II "nunca ha cometido un error" durante su tiempo al frente de la Casa Real y que ha tenido un reinado "perfecto".



Trump ya dejó caer que no siente simpatía por Markle a mediados del año pasado, cuando el tabloide británico "The Sun" le preguntó durante una entrevista por los comentarios de la exactriz, que en 2016 dijo que se mudaría a Canadá si el actual mandatario resultaba elegido.

"¿Qué puedo decir? No sabía que ella se hubiera puesto grosera", contestó entonces Trump.



Sin embargo, unos días después Trump tuiteó que nunca había dirigido ese calificativo a la duquesa de Sussex y acusó a los medios de comunicación de inventárselo.

La popular pareja real anunció esta semana su retiro de la vida pública como miembros de la familia real. Foto: AFP





El matrimonio anunció el pasado miércoles, sin previa consulta a otros miembros de la Monarquía, que dividirá su tiempo entre el Reino Unido y Norteamérica (posiblemente Canadá, donde la duquesa residió durante siete años) y que trabajarán para llegar a ser económicamente independientes.



El anuncio del popular matrimonio cayó como una bomba en el palacio de Buckingham, "disgustando" a la soberana, y nadie descarta que el hijo menor de Carlos de Inglaterra y Diana de Gales, sexto en la línea sucesoria, pueda perder sus títulos o incluso tenga que renunciar a ellos.