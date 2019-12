Morales decreta un 3% de aumento salarial en Guatemala

Ciudad de Guatemala.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, aumentó por decreto en alrededor del 3% el salario mínimo mensual para el año 2020 en las actividades no agrícolas, de exportación y maquila, excluyendo al sector agrícola.



Morales tomó la decisión, que entrará a regir el 1 de enero, luego que la Comisión Nacional del Salario, integrada por representantes del gobierno, el sector empresarial y los trabajadores, no alcanzara un acuerdo para fijar el sueldo mínimo que regirá en 2020.



Según el decreto, el salario para la actividad no agrícola aumentará 3,02% y se ubicará en 3,075,10 quetzales (unos 400 dólares), incluyendo una bonificación obligatoria que tiene que pagar el patrono.





En tanto, para maquila y exportación el mandatario decretó un alza de 2,93%, para llegar a 2.831,76 quetzales (unos 370 dólares), comprendida la bonificación.



De acuerdo al diario Prensa Libre, el porcentaje de aumento en estas dos actividades es el menor de los últimos 10 años. En 2019 no hubo incremento.



El próximo será el segundo año consecutivo sin aumento para los trabajadores del sector agrícola, pese a que es en el área rural donde se concentran los mayores índices de pobreza.



Según datos oficiales, 59,03% de los 15 millones de guatemaltecos son pobres, y esa cifra se incrementa en el campo.

Vea: Bolivia expulsa a embajadora de México y a dos diplomáticos españoles



El salario mínimo mensual agrícola permanecerá en 2,742,37 quetzales (unos 357 dólares).



El sector empresarial, aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), rechazó el incremento al considerar que no fomenta el desarrollo económico del país.



El presidente del Cacif, Juan Carlos Tefel, dijo a periodistas que antes de aumentar el salario por decreto se deben emitir leyes que incentiven la inversión y mejoren las vías de acceso terrestres, marítimas y aéreas.



Los sindicalistas estimaron en cambio que el aumento es demasiado bajo. La canasta básica ampliada, que abarca alimentos, gastos de educación, servicios, transporte, vestuario y recreación, alcanza 1,075 dólares mensuales, según el estatal Instituto Nacional de Estadística.