Tiroteo en base naval de Pearl Harbor en Hawái deja varios heridos

Los Ángeles, Estados Unidos.

Un tiroteo se registró este miércoles en la base de Pearl Harbour, Hawái, informó a la agencia AFP un portavoz del apostadero naval, en tanto la prensa daba cuenta de varios heridos, dos de ellos en estado crítico, y que el atacante se quitó la vida.

"Fuerzas de seguridad respondieron al reporte de un tiroteo en la base naval de Pearl Harbor. El incidente ocurrió aproximadamente a las 2:30 pm [0h30 GMT]", indicó el portavoz en un comunicado.



Los accesos a la base fueron cerrados, pero abierto aproximadamente una hora y media después.



La prensa local reporta que la situación está contenida y que las víctimas son en su mayoría civiles. También que el tirador se quitó la vida de un balazo.

El sitio Hawaii News Now mostró imágenes de ambulancias y vehículos blindados movilizados dentro de la instalación.



También informó que el tiroteo se reportó en el Dique Seco No. 2, cerca de la entrada sur de la base, y citó a un testigo, que no quiso ser identificado, que después de escuchar los disparos vio "a tres personas en el suelo".



Agregó que luego vio al tirador, que llevaba lo que parecía ser un uniforme de marinero, dispararse en la cabeza.



La base alberga tanto a la Fuerza Aérea como a la Marina, que tiene allí su Flota del Pacífico.



El tiroteo del miércoles tuvo lugar tres días antes del 78 aniversario del ataque sorpresa japonés a Pearl Harbor, que dejó 2.403 soldados estadounidenses muertos en 1941 y provocó la entrada de Estados Unidos a la II Guerra Mundial.



Dos escuelas dentro de la base fueron cerradas, al igual que otra cercana.



La policía de Honolulu dijo al diario Star Advertiser que las autoridades militares estaban a cargo de la situación. Los bomberos enviaron seis unidades con 22 funcionarios.