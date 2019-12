Trump y Macron se enfrentan frente a los medios en cumbre de la OTAN

Londres, Inglaterra.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Francia, Emmanuel Macron, protagonizaron hoy un abierto enfrentamiento sobre la visión de la OTAN, antes del comienzo de la cumbre de la Alianza Atlántica en su 70º aniversario.



Los líderes de los países miembros de la organización de defensa colectiva, creada en abril de 1949, llegaron hoy a Londres para participar en esta cumbre especial, antes de que mañana miércoles se sienten en una sala de un hotel de Watford, al noroeste de la capital británica, para debatir sobre los desafíos y recursos de la OTAN.



La reunión empezó oficialmente esta noche con una recepción ofrecida a los líderes por la reina Isabel II, de 93 años, en el palacio de Buckingham, residencia de la familia real.



El presidente Trump acudió al palacio acompañado por la primera dama, Melania Trump, que llevó una gran capa amarilla, uno de los colores favoritos de la soberana británica.



La cita de Londres no ha estado exenta de controversia, después de que Trump acusara a Macron de "insultar" a los aliados al decir que la Alianza se encuentra en estado de "muerte cerebral".





Sentado junto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el líder republicano lanzó las críticas contra su homólogo francés al considerar como "desagradable" e "irrespetuosa" la frase que utilizó Macron en "The Economist" el pasado noviembre.



"Creo que es un insulto (...), quedé sorprendido" por la expresión de Macron, subrayó el presidente de EEUU ante la prensa en Winfield House, la residencia del embajador de EEUU en Londres.



Para Trump, la frase utilizada por Macron fue "peligrosa", porque, según dijo, "nadie necesita más a la OTAN que Francia".



Unas horas después, cuando le tocó el turno de su reunión con el presidente galo, el político de EEUU rebajó el tono y se mostró más conciliador al reconocer que los dos tenían una "pequeña disputa", pero que confiaban en poder "resolverla".

Trump ofrece a Macron combatientes del Isis

El magnate también sorprendió a los medios en la conferencia de prensa al ofrecer "combatientes del Isis" a Macron.

"¿Quieres unos cuantos buenos combatientes del Isis? Te puedo dar algunos", le dijo Trump a Macron en tono burlesco. A lo que el presidente francés respondió: "Seamos serios".



Trump destacó la "tremenda cantidad de combatientes del Estado Islámico capturados en Siria". "La mayoría son de Europa", indicó. "Están encerrados bajo llave, pero muchos son de Francia, muchos de Alemania y muchos del Reino Unido".



"Es cierto que algunos combatientes llegaron de Europa", respondió Macron. "Pero es un problema menor comparado con el problema de fondo que tenemos. Nuestra prioridad debe ser acabar con el Isis, y lamento decir que aún no lo hemos hecho. Nuestra preocupación número uno no son los combatientes extranjeros, sino los combatientes del Isis que siguen en la región", afirmó el mandatario francés.

"Esta es la razón por la que él es un gran político", dijo Trump, refiriéndose a Macron. "Me acaba de dar una de las mejores 'no respuestas' que he escuchado, pero está bien".



Ante el rifirrafe entre Trump y Macron, este último dijo que mantenía su opinión sobre la OTAN y que no se trataba de hablar "solo de dinero", sino también de tener una "estrategia clara" sobre lo que debe ser la Alianza, con objetivos transparentes para atender problemas, como por ejemplo los de Siria o Irak.



Macron no ha ocultado su inquietud por la retirada de las tropas de EEUU de Siria en la zona fronteriza con Turquía, lo que despejó el camino para la ofensiva militar turca contra los kurdos en el norte de ese país el pasado mes de octubre.