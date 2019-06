Gran manifestación en Hong Kong contra un proyecto de extradición a China

Hong Kong.

Decenas de miles de personas se manifestaron este domingo en Hong Kong contra un proyecto del gobierno local para autorizar extradiciones a la China continental.



Este proyecto de las autoridades de Hong Kong pro-Pekín que, según sus detractores dejará a la población a merced de un sistema judicial chino opaco y politizado, desencadenó a finales de abril la más importante manifestación en Hong Kong desde la "Revolución de los paraguas" de 2014.



La iniciativa ha suscitado críticas de juristas de los círculos financieros y de los diplomáticos occidentales. Bajo un sofocante calor, los manifestantes marcharon por las estrechas calles de la isla principal, mostrando pancartas en las que se podía leer "No a la extradición".

Marco Ng cerró su café para sumarse al cortejo. "Nuestra ciudad es más importante que mi comercio", declaró. "Si no protestamos, el gobierno no tendrá en cuenta nuestras preocupaciones".



"No se escucha a la voz del pueblo", denunció Ivan Wong, un estudiante de 18 años. "Esta ley no solo afectará a la reputación de Hong Kong como centro financiero internacional, también a nuestro sistema judicial. Esto tiene consecuencias para mi futuro".

La ira aumenta por los planes para permitir la extradición a China, una propuesta que ha provocado la mayor reacción pública contra El liderazgo pro-Beijing de la ciudad en años. Foto AFP



Numerosos manifestantes admitieron que no creían más en los compromisos del ejecutivo de Hong Kong de no enviar al continente a los críticos del poder chino.



Las autoridades intentan hacer votar en el Consejo Legislativo (LegCo, el "parlamento" local) este texto que autorizaría las extradiciones hacia países, como la China continental, con los que no existe un acuerdo en este tema.



Según el ejecutivo de la región semiautónoma, esta ley llenaría una vacío jurídico y es necesaria, especialmente para permitir la extradición a Taiwán de un hongkonés acusado de asesinato. Según los detractores de la ley, este caso solo es un pretexto para satisfacer a Pekín.



La desconfianza hacia China ha ido en aumento desde que desaparecieron una serie de personalidades críticas con el poder chino, entre ellos un grupo de editores disidentes y un multimillonario, que reaparecieron luego detenidos en el continente.



Según los términos del acuerdo sinobritánico sobre la devolución de Hong Kong a China, la ciudad goza de más libertades que el resto del Estado asiático en virtud del principio "Un país, dos sistemas", en teoría hasta 2047.