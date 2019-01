Trump: Maduro está dispuesto a "negociar" gracias a sanciones de EEUU

Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, destacó hoy que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, está "dispuesto a negociar" con la oposición gracias "a las sanciones" estadounidenses a los ingresos petroleros, y recomendó los ciudadanos no viajar a Venezuela "hasta nuevo aviso".



"Maduro está dispuesto a negociar con la oposición en Venezuela tras las sanciones de EEUU y el corte a los ingresos petroleros", escribió Trump en su cuenta de Twitter sobre las medidas adoptadas este lunes por Washington contra la petrolera estatal venezolana PDVSA.





Asimismo, indicó que el autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, está siendo "atacado" por el Tribunal Supremo de Venezuela y que se "espera una protesta enorme hoy".



"Los estadounidenses no deberían viajar a Venezuela hasta nuevo aviso", recalcó.



Trump comentaba así las declaraciones de Maduro hoy, en una entrevista con la agencia de noticias rusa RIA Nóvosti, en las que aseguró estar dispuesto a sentarse con la oposición para dialogar sobre "la paz y el futuro" del país.



"Estoy listo, con una agenda abierta, para sentarme con sectores de la oposición para hablar del bien de Venezuela, de la paz y del futuro", dijo el mandatario venezolano, después de que el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, se proclamara presidente encargado de Venezuela la pasada semana con el respaldo de EEUU y varios países latinoamericanos.



Maduro volvió sin embargo a rechazar "ultimátums y chantajes" para que convoque elecciones presidenciales, dado que defiende la legitimidad de los comicios que se celebraron en mayo pasado, que no fueron reconocidas por la oposición, que no participó en los comicios, ni por la mayor parte de la comunidad internacional.

El sábado pasado España, Francia, Alemania, el Reino Unido, Holanda y Portugal dieron ocho días a Maduro para que organice comicios o de lo contrario reconocerán a Guaidó.



Este martes, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, se reunió en Washington con Carlos Vecchio, el máximo representante en EEUU de Guaidó.



La confirmación de Vecchio como jefe de la misión diplomática de Guaidó, al que la Casa Blanca reconoce como el mandatario legítimo de Venezuela, apunta a la formación de una embajada paralela en EEUU, después de que el Maduro anunciara la ruptura de las relaciones.