"Hands off Venezuela de inmediati!”: Maduro envía mensaje en inglés a Trump

Caracas, Venezuela.

Cercado por las sanciones petroleras de EEUU y la presión de la Comunidad Internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió este martes contra el mandatario estadounidense Donald Trump durante un discurso televisado.



"Donald Trump, con Venezuela no te metas! ¡'Hands off' Venezuela! (manos fuera de Venezuela) ¡Donald Trump, 'hands off' Venezuela... de inmediati, (immediately, en inglés)", dijo Maduro creyendo que se pronunciaba de esa manera.

Ante las risas de su audiencia, el mandatario socialista preguntó: "¿No se dice así?".

"Not that way (no de esa manera) Donald Trump, intervencionismo en Venezuela, no, not that way", agregó.

El blooper de Maduro ocurrió cuando denunciaba que el Gobierno de Trump "pretende robarnos la empresa Citgo a los venezolanos" tras la imposición de nuevas sanciones a la estatal petrolera PDVSA.

"¡Alerta Venezuela!, los Estados Unidos hoy ha decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela, es un camino ilegal", manifestó Maduro.

"He dado las instrucciones precisas al presidente de PDVSA de iniciar las acciones políticas, legales, ante tribunales estadounidenses y del mundo, para defender la propiedad y la riqueza de (la filial) Citgo", agregó el mandatario en la televisión estatal.

Desde la Casa Blanca, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo a periodistas que las sanciones buscan impedir a Maduro desviar activos de Venezuela hasta que el poder pueda ser transferido a un gobierno de transición o elegido según las normas democráticas.

Mnuchin aclaró sin embargo que la filial de PDVSA en Estados Unidos podrá continuar sus operaciones, siempre y cuando sus ganancias se depositen en una cuenta bloqueada en Estados Unidos.



En paralelo al anuncio de la Casa Blanca, el jefe parlamentario Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino con apoyo de Washington, anunciaba en Caracas que estaba asumiendo el control de los activos de Venezuela en el exterior para evitar que Maduro se quede con los recursos de los venezolanos en una eventual salida del poder.