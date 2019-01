AMLO afirma que no necesita bienes materiales para ser feliz

México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este que la única propiedad que tiene es un rancho, que no tiene tarjeta de crédito ni automóviles e incluso mostró su cartera, de la que sacó solo un billete de dos dólares y otro de 200 pesos.



"Nunca me ha interesado el dinero, lucho por ideales, por principios. Aunque también aclaro, para no ofender a nadie, que no todo el que tiene es malvado", dijo el mandatario de izquierda en su conferencia de prensa matutina.



AMLO, como también se le conoce, informó que ya presentó su declaración patrimonial, en la que figuran dos cuentas bancarias con unos 23,000 dólares.



La austeridad es una de las banderas de López Obrador. El mandatario promovió una nueva ley de remuneraciones de funcionarios que permitió que el gobierno recortara los ingresos de burócratas.



Recortó su propio salario a menos de la mitad del de su antecesor, a unos 5,500 dólares mensuales, el cual quedó establecido como tope máximo de ingresos para los servidores públicos según la nueva ley.



"No tengo bienes más que la quinta (rancho pequeño) de Palenque (sureste de México), que ya está escriturada a nombre de mis hijos. Yo tengo el derecho al usufructo hasta que deje de existir, ese es el acuerdo y está en la escritura pública esa quinta, que son 12,000 metros cuadrados; pertenece a mis cuatro hijos", aseguró.



Su esposa, Beatriz Gutiérrez, tiene tres cuentas con poco más de 72,000 dólares. A su nombre están tres camionetas, un departamento, una casa y dos terrenos, precisó.



"No tengo tarjeta de crédito, no tengo cuenta de cheques desde hace muchos años", reveló. Luego sacó el billete de dos dólares, diciendo que se lo dio un mexicano que vive en Estados Unidos como una especie de amuleto de la buena suerte, y otro de 200 pesos, equivalente a unos 10 dólares.



López Obrador concluyó diciendo que para él "la felicidad no es acumular bienes materiales, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo".