Después de dos días sin actividad, este viernes vuelve la acción en el Mundial de Qatar 2022 y podremos disfrutar de dos emocionantes partidos que dan inicio a los cuartos de final de la justa mundialista.

Los choques entre Brasil vs Croacia y Argentina vs Países Bajos, son los partidos que dan inicio a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Los otros enfrentamientos se realizarán el sábado y serán: Portugal vs Marruecos y Francia vs Inglaterra.

Dos ‘10’ muy talentosos, Neymar y Luka Modric, intentarán guiar a sus selecciones a las semifinales del Mundial de Qatar en un duelo que promete sacar chispas: Brasil vs Croacia este viernes en el estadio Education City de Doha.

“Ney” buscará jugar su primera ‘semi’ mundialista -en el pavoroso 7-1 ante Alemania en 2014 estaba lesionado-, mientras que Modric pretende superar el inédito subcampeonato alcanzado en Rusia-2018.

La ‘Seleção’ llega con la camisa inflada luego de noquear a Corea del Sur (4-1) en el primer tiempo de los octavos.