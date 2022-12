Las informaciones sobre el estado físico de Rodrigo de Paul y Ángel Di María han molestado al seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, antes del encuentro contra Países Bajos de este viernes, de los cuartos de final de Qatar 2022.

Aunque el equipo albiceleste se entrenó solo quince minutos a puerta abierta, tras la sesión se conoció que el centrocampista De Paul sufrió un problema muscular que puede dejarle fuera del partido contra Países Bajos.

Scaloni indicó que el jugador del Atlético Madrid y Ángel Di María, lesionado tras el encuentro contra Polonia, de la fase de grupos, están bien.

“De Paul, entrenó y formó parte del entrenamiento pero no me atrevo a decir si está o no un día antes del partido. Por otra parte, de lo que sale en prensa es difícil de manejar. Pero lo que si tenemos claro es que el jugador que sale a la cancha tiene que estar bien”, dijo el preparador sudamericano.

”El miércoles entrenamos a puerta cerrada. No sé como saben esto. En principio están bien, vamos a ver el entrenamiento para definir la alineación. No sé de donde salen estas informaciones. No se si jugamos para Argentina o para Países Bajos. El entrenamiento fue a puerta cerrada y no nos interesa que salgan las cosas”, añadió Scaloni.

“No se tiene que filtrar lo que pase. Ha ocurrido varias veces. La mitad de las preguntas son de esto y lo importante es el partido y no quién juegue. Vanos a darlo todo, con o sin ellos. Pero si el entrenamiento es a puerta cerrada no se tiene que saber nada”, insistió.