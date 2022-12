Muere periodista Grant Wahl en Qatar mientras cubría el Mundial

Según información de diarios estadounidenses, Wahl se desplomó en la tribuna de prensa cuando el partido se acercaba a su fin. Los paramédicos le practicaron la reanimación cardiopulmonar antes de llevárselo en camilla a una clínica cercana. “No está claro si murió en el hospital o en el transporte”, dijo el New York Post.

Grant Wahl, reconocido periodista deportivo estadounidense, murió cuando presenciaba en el estadio Lusail el partido Países Bajos-Argentina del Mundial-2022 en Qatar , según confirmó su esposa y la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (U.S. Soccer).

US Soccer elogió la pasión y la “creencia en el poder del juego para promover los derechos humanos” de Wahl y compartió sus condolencias con la esposa de Wahl, Celine Gounder, y sus seres queridos.

“Toda la familia de US Soccer está desconsolada al saber que hemos perdido a Grant Wahl”, indicó el comunicado, publicado en la cuenta oficial de la federación estadounidense. “Grant hizo del fútbol el trabajo de su vida, y estamos devastados porque él y su brillante escritura ya no estarán con nosotros”.

AMENAZAS DE MUERTE

Grant Wahl fue detenido en Qatar el 21 de noviembre por personal de seguridad después de que vistiera una camiseta arcoíris en el partido inaugural entre las selecciones de Estados Unidos y Gales en el estadio Ahmad Bin Ali.

En esa ocasión Wahl dijo que fue retenido y que se le negó brevemente la entrada al partido por la “camiseta con el balón de fútbol del arcoíris” que llevaba. Según publicó en Twitter, el personal de seguridad le había dicho: “Tienes que cambiarte la camiseta. No está permitido”.

“Un guardia de seguridad me dijo que mi camiseta era ‘política’ y no estaba permitida”, escribió Wahl. “Otro se negó repetidamente a devolverme el teléfono. Otro guardia me gritó mientras estaba encima de mí, ya estaba sentado en una silla, que tenía que quitarme la camiseta”.

Tras el incidente, Wahl indicó que fue liberado 25 minutos después de ser detenido y que recibió las disculpas de un representante de la FIFA y de un alto miembro del equipo de seguridad del estadio.