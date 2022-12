“Fue asesinado”: Hermano de Grant Wahl cree que lo mataron en Qatar

El periodista estadounidense Grant Wahl (48 años) ha fallecido este viernes en Qatar mientras cubría el partido de cuartos de final del Mundial-2022 en el que se enfrentaban Países Bajos y Argentina, según ha comunicado la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

Hace unas semanas, cuando comenzaba la Copa del Mundo, Wahl acaparó los titulares luego de que se le negara la entrada al estadio Ahmad Bin Ali por portar una camiseta con la bandera arcoiris en apoyo a la comunidad LGBTQ, situación que lo puso en el punto de mira de las autoridades de Qatar.

“Un guardia me arrancó a la fuerza el teléfono de las manos. Un guardia de seguridad me dijo que mi camiseta era ‘política’ y no estaba permitida. Otro se negó repetidamente a devolverme el teléfono. Otro guardia me gritó mientras estaba encima de mí, ya estaba sentado en una silla, que tenía que quitarme la camiseta”, dijo sobre el incidente.

LA ACUSACIÓN DEL HERMANO DE GRANT