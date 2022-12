Luis Enrique sobre semifinalistas: “No veo mejor que España”

“Siento que hemos perdido una oportunidad muy buena porque el grupo de jugadores era muy bueno. He mirado los semifinalistas y no veo ninguno mejor que España ”, se lamentaba el asturiano comparando a la Roja con Argentina, Croacia, Francia y Marruecos.

- “Habría hecho un cambio” -

“Había firmado un contrato de cuatro años. Después del Europeo me dijeron que les gustaría renovar y yo les dije que era mejor acabar el Mundial”, confesó.

“En mi caso no hay indemnización, no ha habido ni negociación. Simplemente me comunican que no va a haber ninguna oferta, por lo que yo no tengo que tomar ninguna decisión. Super satisfecho con lo que he hecho y contento de haber pertenecido a la Selección estos cuatro años”.

En el turno de arrepentimientos, además de lo dicho en rueda de prensa posterior a la eliminación contra Marruecos, que debería haberle dado más minutos a Pablo Sarabia -mandó una pelota al poste en la última jugada del encuentro-, Luis Enrique confesó que haría una modificación en su lista.

“Llevaría 25. Hay uno que no llevaría. Habría un cambio. Quitaría a uno y llevaría a otro, que se quedó fuera. Hay un jugador que me habría gustado traer”, valoró el exseleccionador.

El jugador que seguro no se quedaría fuera de esa lista sería Pedri, pues Luis Enrique dijo de él en la charla con Ibai que “es Harry Potter”, llegando a reconocer que es lo más parecido que ha visto a Andrés Iniesta.

En cuanto a su futuro como streamer, dejó abierta una puerta. “Hemos valorado la posibilidad de hacer un último stream”, confesó Lucho.