Con dos condiciones: Carlo Ancelotti en la mira de Brasil

Según el medio brasileño UOL, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti es uno de los principales candidatos para suceder a Tite en la Selección de Brasil luego de quedar fuera del Mundial de Qatar 2022.

Tras la salida del estratega de la Canarinha, varios han sido los nombrados para ocupar el banquillo de la pentacampeona y Ancelotti es uno de los más fuertes.

Según UOL, el entrenador italiano se mostró abierto al ofrecimiento realizado por la Confederación Brasileña de Fútbol; en el pasado mes de octubre, pero este había impuesto dos condiciones para aceptar.

VER: Neymar filtra chats con jugadores de Brasil tras quedar fuera de Qatar

Asimismo, en el mismo portal de noticias, se informó que Ancelotti está dispuesto seguir adelante con las conversaciones y depende del proyecto presentado para abrir negociaciones más certeras.

CONDICIONES

Son dos las condiciones que el estratega italiano interpuso, una de ellas es que el puesto esté en blanco, osea, con la salida de Tite de la Canarinha, se cumplió.

También el entrenador habría pedido que le dejaran terminar la presente temporada con el Real Madrid, club donde tiene contrato hasta 2024.

Pero, la información de UOL parece contradecirse a lo que el estratega italiano habría confesado sobre dirigir una selección.

“Tengo que ser honesto, a mí me gusta el día a día, hasta que no cambie ese chip en mi cabeza no entrenaré una selección porque no me gusta trabajar tres veces al año”, expresó en la pasada temporada.