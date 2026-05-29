¿Cuáles son los 75 municipios que declararon alerta por sequía?

Tegucigalpa, Honduras

La sequía continúa avanzando en Honduras y ya afecta a 75 municipios de seis departamentos del país. Las zonas más impactadas se ubican en Choluteca, Valle, Comayagua, Francisco Morazán, La Paz y El Paraíso, donde la falta de lluvias comienza a reflejarse en la disponibilidad de agua para consumo humano y actividades productivas.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) amplió la alerta verde (de 60 a 75 municipios) debido al déficit de precipitaciones y al retraso de la temporada lluviosa. La institución advirtió que las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño podrían prolongar los períodos secos durante las próximas semanas.

En varias comunidades del corredor seco, los efectos ya son visibles. Pozos con menor caudal, reservorios reducidos y suelos agrietados preocupan a familias y productores, quienes enfrentan dificultades para garantizar agua para cultivos y ganado.