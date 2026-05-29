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¿Cuáles son los 75 municipios que declararon alerta por sequía?

La falta de lluvias y el aumento de temperaturas mantienen bajo presión a decenas de municipios del sur y centro del país, donde ya se reportan impactos en el acceso al agua y en las actividades agrícolas

  • Actualizado: 29 de mayo de 2026 a las 17:44 -
  • Mario Sánchez
¿Cuáles son los 75 municipios que declararon alerta por sequía?

En varias comunidades del sur y centro de Honduras, la sequía ya dejó de ser una advertencia climática para convertirse en un problema diario
Tegucigalpa, Honduras

La sequía continúa avanzando en Honduras y ya afecta a 75 municipios de seis departamentos del país. Las zonas más impactadas se ubican en Choluteca, Valle, Comayagua, Francisco Morazán, La Paz y El Paraíso, donde la falta de lluvias comienza a reflejarse en la disponibilidad de agua para consumo humano y actividades productivas.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) amplió la alerta verde (de 60 a 75 municipios) debido al déficit de precipitaciones y al retraso de la temporada lluviosa. La institución advirtió que las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño podrían prolongar los períodos secos durante las próximas semanas.

En varias comunidades del corredor seco, los efectos ya son visibles. Pozos con menor caudal, reservorios reducidos y suelos agrietados preocupan a familias y productores, quienes enfrentan dificultades para garantizar agua para cultivos y ganado.

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Las autoridades recomiendan hacer un uso racional del agua, proteger las fuentes de abastecimiento y evitar quemas que puedan provocar incendios forestales. También instan a los productores agrícolas a planificar sus siembras considerando las condiciones climáticas actuales y los pronósticos para los próximos meses.

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Mario Sánchez
Mario Sánchez
mario.sanchez@laprensa.hn

Periodista de investigación, visualización de datos, desarrollo web y animación. Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Docente universitario en diseño digital.

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