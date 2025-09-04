Zulmit Rivera arremete contra Salvador Nasralla y lo llama "sepulcro blanqueado"

Tegucigalpa

La recién nombrada subsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Consulares y Migratorios, Zulmit Rivera, se pronunció sobre su designación asegurando que corresponde a su “dignidad como mujer, profesional y militante de la Resistencia”.

Esto fue en respuesta a los diferentes cuestionamientos de parte de la oposición política, entre ellos, el candidato liberal, a quien le respondió de la siguiente forma: "La hipocresía del candidato liberal no conoce límites". Salvador, dile al pueblo hondureño que tu suegro, el papá de tu esposa Iroshka Elvir, acaba de ser contratado en el RNP. “Sepulcro blanqueado”, que aparenta ser bueno, pero es corrupto, mentiroso y lleno de maldad".

Diferentes parlamentarios opositores solicitaron la interpelación tanto de ella como de su esposo, Óscar Rivera, actual comisionado del RNP. Argumentaron que existe un claro conflicto de interés en la gestión de datos de identificación de hondureños residentes fuera del país.

La diputada liberal Maribel Espinoza fue contundente: “Está en peligro el voto de los ciudadanos fuera del país. Les pido a las consejeras que se olviden de la unanimidad a fin de evitar un posible fraude que pueda hacer Libre”.