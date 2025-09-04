¿En qué regiones habrá lluvias este jueves 4 de septiembre en Honduras?

TEGUCIGALPA

La entidad de previsión climática pronosticó que durante esta jornada predominarán las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) informó sobre las condiciones meteorológicas que predominarán este jueves 4 de septiembre de 2025 en Honduras.

No obstante, Copeco indicó que en horas de la mañana, el ingreso de viento del este generará precipitaciones débiles y aisladas en las regiones norte y oriente.

En la tarde, la influencia de la brisa del océano Pacífico provocará lluvias y chubascos dispersos de baja intensidad en sectores del sur y suroccidente del país.

Copeco recomendó a la población tomar las precauciones necesarias ante las variaciones climáticas, especialmente en zonas vulnerables ante las lluvias.