Cohep confirma feriado del 15 de septiembre y Semana Morazánica

TEGUCIGALPA

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) emitió un comunicado para aclarar cómo se aplicarán los feriados correspondientes al Día de la Independencia y a la Semana Morazánica durante este año en Honduras. Según lo establecido, el lunes 15 de septiembre de 2025 será feriado nacional inamovible, por lo que deberá otorgarse en la fecha correspondiente sin posibilidad de traslado.

En cuanto a la Semana Morazánica, el Cohep recordó que, conforme al Decreto Legislativo 78-2015, las celebraciones cívicas de los días 3, 12 y 21 de octubre se unifican y trasladan a la primera semana de octubre. Este año, el asueto iniciará el miércoles 1 de octubre al mediodía y se extenderá hasta el sábado 4 de octubre al mediodía para los empleados del sector privado. En el caso de los empleados públicos, el feriado abarcará de manera completa los días miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de octubre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

¿Hasta cuándo atenderá el sistema bancario?