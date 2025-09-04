  1. Inicio
Denuncian manipulación en ascensos de las Fuerzas Armadas

Maribel Espinoza, diputada del Partido Liberal, cuestionó la reciente separación del coronel Ramiro Muñoz como jefe de la Policía Militar.

La parlamentaria liberal cuestionó que se intente imponer a un "sucesor leal al general Roosevelt Hernández"
TEGUCIGALPA, HONDURAS

La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, cuestionó fuertemente este jueves las decisiones recientes relacionadas con los ascensos en las Fuerzas Armadas de Honduras, asegurando que responden a intereses políticos y no a méritos institucionales.

Espinoza afirmó que “los politiqueros son predecibles, nada de lo que hacen es al azar”, y señaló que existe una intención deliberada de enviar un mensaje de control a la tropa, suboficiales y oficiales de la institución castrense.

La congresista opositora detalló tres hechos que, según ella, reflejan esta situación.

Criticó la separación del coronel Ramiro Muñoz de su cargo como jefe de la Policía Militar por no “agachar la cabeza”; además, la decisión de mantenerlo en la “pira”, lo que incluso habría afectado su salud para evitar su ascenso.

Por último, la parlamentaria cuestionó la imposición de un sucesor leal al general Roosevelt Hernández, a quien acusó de servir a intereses del oficialismo.

“Es un muy mal mensaje del general Roosevelt hacia las tropas, oficiales y suboficiales, porque tomó la decisión de convertirse en el gran servidor de Libre para destruir la institucionalidad de las Fuerzas Armadas”, expresó Espinoza.

Finalmente, advirtió que las bancadas de oposición en el Congreso Nacional han sostenido conversaciones y coinciden en no permitir que el partido Libre “debilite más o destruya las Fuerzas Armadas”.

