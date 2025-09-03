Ramiro Muñoz se exilia en Estados Unidos: teme represalias en las Fuerzas Armadas

Tegucigalpa, Honduras

De acuerdo con fuentes cercanas a Muñoz consultadas por este medio, Muñoz consideró que aceptar esa orden equivalía a “su sentencia de muerte”, por lo que decidió retirarse de la institución y buscar establecerse en el extranjero.

El general de división de las Fuerzas Armadas (FF AA), Ramiro Fernando Muñoz , salió del país rumbo a Estados Unidos tras presentar su baja, presuntamente por presiones internas y por negarse a asumir el cargo de agregado militar en Nicaragua.

La versión fue confirmada por Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), quien declaró en Radio América que el caso está rodeado de opacidad. “Ya se dijo y ha trascendido que lo querían movilizar a Nicaragua, pero él no comparte esa ideología. Por eso entiendo que está en Estados Unidos. Sería ya el segundo en solicitar estar en ese país”, afirmó.

Hernández cuestionó además las condiciones en las que se dio la salida del alto oficial: “Lo que sí está claro es que su retiro no es regular, ya que se trata de un funcionario de alto rango dentro de una institución que, después de lo ocurrido el 9 de marzo, ha perdido mucha credibilidad pese a haber gozado de gran prestigio”.

Otra fuente cercana al estamento militar explicó que la decisión de Muñoz se originó debido a su mala relación con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, quien lo habría presionado directamente para pedir la baja.

Aunque en el pasado Muñoz enfrentó problemas de salud –un preinfarto y complicaciones en una rodilla–, la fuente descartó que esa fuera la razón de su retiro, como lo señaló la versión oficial de las Fuerzas Armadas.

El oficial había solicitado tratamiento en el Hospital Militar y posteriormente se disponía a viajar a Nicaragua, pero, según se conoció, Hernández le exigió presentarse de inmediato. Muñoz primero aceptó, luego se retractó y finalmente notificó su baja el jueves anterior, la cual fue aprobada de forma expedita.

La misma fuente negó que su salida estuviera vinculada a amenazas del crimen organizado o a su papel en el Instituto Nacional Penitenciario (INP), y lo atribuyó a diferencias directas con el alto mando. “Él no estaba de acuerdo con muchos de los cambios que Hernández impulsa, y eso le generó problemas en su comandancia”, señaló.

Tras la salida de Muñoz, Hernández habría ordenado investigaciones internas para identificar a los oficiales que filtran información a la prensa, según lo publicado recientemente por LA PRENSA. Incluso convocó a una reunión con oficiales de las promociones 29, 30 y 31, donde advirtió que de ahora en adelante todas las instrucciones serían únicamente verbales.

De acuerdo con fuentes consultadas, el jefe militar veía a Muñoz como “una verdadera amenaza”, ya que contaba con un fuerte respaldo de oficiales y mantenía aspiraciones de convertirse en jefe de las Fuerzas Armadas.