Karla protegió a su bebé hasta el final y logró salvarla

El chofer del autobús accidentado en el barrio Guamilito de San Pedro Sula será acusado de homicidio imprudente. Las autoridades policiales establecieron que iba a exceso de velocidad

